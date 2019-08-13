Рязанец зарезал 80-летнюю бабушку

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Рязанец зарезал свою 80-летнюю бабушку. Трагедия произошла вечером в понедельник, 12 августа, в Московском районе города, сообщил
По данным следствия, 30-летний мужчина злоупотреблял спиртным. Конфликт между родственниками возник на бытовой почве. Во время ссоры рязанец взял нож и ударил бабушку в грудь. От полученной раны пенсионерка скончалась.
Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об аресте, расследование продолжается.
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