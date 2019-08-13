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14:36, 13 августа 2019 361
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Рязанцев пригласили на выставку редких открыток с изображением древних городов

Рязанцев пригласили на выставку редких открыток с изображением древних городов

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанцев пригласили в библиотеку имени Горького на выставку редких открыток. Экспозиция под названием «Наследие древних городов в филокартии» откроется в среду, 14 августа, в рамках II Международного форума древних городов.

Основу выставки составят открытки начала прошлого столетия с изображением Рязани, Москвы, Пскова, Великого Новгорода, Вологды, Парижа, Каира и многих других городов.

«Это уникальная выставка, которая собрана из частных коллекций увлеченных людей, приехавших к нам из Москвы и Рязани. Это возможность не только увидеть выставку, но и познакомиться с коллекционерами, оценить возможности своих частных коллекций», — рассказала директор библиотеки Наталья Гришина.

Выставка «Наследие древних городов в филокартии» откроется в 11:00 в экспозиционном зале.

Также в этот день в библиотеке состоится лекция президента Союза филокартистов России Арсена Мелитоняна «Отражение историко-культурного наследия древних городов в филокартии». Желающие смогут посетить ее в 12:00 в зале для научной работы.


© RZN.info

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