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8:31, 13 августа 2019 1 324
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При пожаре на Московском шоссе эвакуировали семь человек

При пожаре на Московском шоссе эвакуировали семь человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на вторник, 13 августа, на Московском шоссе загорелась квартира в девятиэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 3:19. Сгорела однокомнатная квартира на четвертом этаже.

Огнем повреждена комната, коридор и санузел. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

Эвакуировали семь человек, никто не пострадал.

Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.

На место происшествия выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава противопожарной службы.


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