При пожаре на Московском шоссе эвакуировали семь человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на вторник, 13 августа, на Московском шоссе загорелась квартира в девятиэтажке. Об этом сообщила
Сообщение о пожаре поступило в 3:19. Сгорела однокомнатная квартира на четвертом этаже.
Огнем повреждена комната, коридор и санузел. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Эвакуировали семь человек, никто не пострадал.
Причина произошедшего и ущерб устанавливаются.
На место происшествия выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава противопожарной службы.
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