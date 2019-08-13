Полиция рассказала подробности ДТП с мотоциклистом под Касимовом

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Касимовском районе мотоцикл Honda VFR 800-2 столкнулся с автомобилем Volkswagen Amarok. Об этом сообщила
ДТП произошло в понедельник, 12 августа, около 15:15 в Касимовском районе на 183 километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».
По предварительной информации, 37-летний житель Рязанской области на мотоцикле не рассчитал дистанцию до автомобиля, ехавшего впереди. За рулем последнего был 54-летний москвич.
Транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал мотоциклист, он обращался за медпомощью.
Обстоятельства аварии уточняются.
Ранее об аварии
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