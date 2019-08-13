Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:30, 13 августа 2019 289
 0    0

Полиция рассказала подробности ДТП с мотоциклистом под Касимовом

Полиция рассказала подробности ДТП с мотоциклистом под Касимовом

Фото: УМВД по Рязанской области

В Касимовском районе мотоцикл Honda VFR 800-2 столкнулся с автомобилем Volkswagen Amarok. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в понедельник, 12 августа, около 15:15 в Касимовском районе на 183 километре дороги «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород».

По предварительной информации, 37-летний житель Рязанской области на мотоцикле не рассчитал дистанцию до автомобиля, ехавшего впереди. За рулем последнего был 54-летний москвич.

Транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал мотоциклист, он обращался за медпомощью.

Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее об аварии сообщили очевидцы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 3

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 32 875
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
9:24, 7 августа 2019 16 006
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
16:11, 11 августа 2019 15 993
«Привезли в лесной ад». Пострадавшие от наводнения дети из Иркутской области просят увезти их из рязанского лагеря 8
8:55, 7 августа 2019 15 958
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 789
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум