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Днем в понедельник, 12 августа, около поселка Крутоярский под Касимовом мотоцикл улетел в кювет. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
По предварительной информации, мотоцикл улетел в кювет после столкновения с семеркой.
Информации о пострадавших нет.
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