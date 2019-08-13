На Московском шоссе столкнулись три иномарки, есть пострадавшие

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Во вторник, 13 августа, на Московском шоссе столкнулись три иномарки. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Там уточнили, что около 11:15 вблизи дома №4 столкнулись Ford Focus под управлением 37-летнего рязанца, Volkswagen Polo и Renault Logan.
Как сообщили в пресс-службе, в ДТП пострадали 29-летний водитель Volkswagen, 35-летний водитель Renault и 33-летний пассажир, ехавший с ним.
Причина аварии уточняется.
Ранее в соцсети опубликовали фото с места аварии. На снимке можно заметить машины скорой помощи, детской реанимации и сотрудников ГИБДД.
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