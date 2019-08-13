Бухгалтер одного из тульских предприятий присвоила почти 200 тысяч рублей

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Главный бухгалтер одного из муниципальных предприятий в Суворове присвоила 175 тысяч рублей. Об этом
По версии следствия, женщина обманом присваивала деньги с июля 2014 года по декабрь 2015 года. На 41-летнюю тулячку завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Обвиняемая возместила ущерб.
Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Дело в отношении нее передали в суд.
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