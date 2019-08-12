В Ряжском районе столкнулись две иномарки, есть погибший

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В субботу, 10 августа, в Ряжском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщил
Около 21:30 вблизи дома №2 на улице Первая Центральная в селе Новое Еголдаево 24-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Opel Astra, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 53-летнего жителя Нижегородской области.
В результате ДТП 53-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet погибла.
В данный момент проводится проверка.
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