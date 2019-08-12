Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:58, 12 августа 2019 678
 0    0

В Ряжском районе столкнулись две иномарки, есть погибший

В Ряжском районе столкнулись две иномарки, есть погибший

В субботу, 10 августа, в Ряжском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Около 21:30 вблизи дома №2 на улице Первая Центральная в селе Новое Еголдаево 24-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем Opel Astra, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения и столкнулся с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 53-летнего жителя Нижегородской области.

В результате ДТП 53-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet погибла.

В данный момент проводится проверка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 3

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
14:31, 10 августа 2019 30 693
Пробки, тучи, самолеты. Под Рязанью прошел «Авиамикс»
9:24, 7 августа 2019 15 853
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
8:55, 7 августа 2019 15 848
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
11:06, 1 августа 2019 15 720
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
15:36, 3 августа 2019 14 611
В Рязани присвоили звание новому Почетному гражданину. Фото 1
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум