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Фото: Pixabay.com
Тамбовчанкам в декрете предложили повысить квалификацию. Женщины с детьми до трех лет могут заняться профессиональной подготовкой и переподготовкой,
Для того, чтобы определить интересы женщин, управление труда и занятости населения области проводит опрос. Пройти его можно, перейдя по
Кроме обучения, региональный проект по содействию занятости женщин предусматривает строительство 14 детских садов на 2 130 мест к 2021 году. До конца этого года планируют достроить пять детсадов на 850 мест. Еще семь учреждений должны сдать в 2020 году.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».