Сотрудников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обучат процессам цифровой трансформации

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» запустили программу по развитию знаний персонала в области цифровой трансформации. Как рассказали в пресс-службе компании, образовательный процесс охватывает всех без исключения работников.

«Программа обучения и повышения квалификации персонала „вшита“ в дорожную карту концепции цифровой трансформации „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“. Одним из ее приоритетов является обучению работников основам международного стандарта МЭК 61850, на котором базируется технология цифровой подстанции», — пояснили специалисты.

По их словам, первая группа главных инженеров филиалов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» уже завершила обучение по новой программе повышения квалификации «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций» на базе Ивановского энергетического университета.

Сейчас учебу проходят руководители профильных служб и подразделений филиалов компаний, специалисты и инженеры, непосредственно осуществляющие настройку и обслуживание цифрового оборудования.

«Успех концепции цифровой трансформации во многом определяется профессиональными компетенциями персонала. Принимая во внимание масштабы стоящих перед нами задач, очень важно, чтобы каждый сотрудник имел четкое представление о сути, технологиях и целях этого процесса. Мы занимаемся „цифровым просвещением“ системно и последовательно, и уже видим практический эффект от этой работы», — подчеркнул гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Аналогично организовано обучение специалистов по каждому направлению концепции

Так, в рамках цифровой трансформации «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» существенно увеличили парк беспилотных летательных аппаратов для автоматического мониторинга воздушных линий электропередач. В преддверии масштабного ввода беспилотников в работу в компаниях стартовала учеба специалистов технического блока, ответственных за выполнение и организацию полетов и управление аппаратов.

«Для обучения и доподготовки персонала активно используется система учебных центров „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“. На базе учебного центра филиала „Тулэнерго“ создан полигон „Цифровая подстанция и телеметрия трансформаторной подстанции“, на котором персонал компаний будет изучать цифровые технологии и решения в рамках специально разработанного общего учебных курса и специализированных программ. В „Россети Центр“ и „Россети Центр и Приволжье“ введен институт „Дня знаний“, в рамках которого подробно рассматриваются регламенты, статьи, а также другие материалы по теме цифровизации. В настоящее время компании продолжают активно разрабатывать новые информационные форматы и материалы по теме цифровой трансформации для повышения интенсивности „погружения“ сотрудников в новую для них тематику», — заключили энергетики.