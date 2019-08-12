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Скопинцу вынесли приговор за осквернение храма и могил священников. Об этом сообщила
Известно, что в апреле 2018 года 20-летний молодой человек ночью приклеил на дверь храма страницы из Ветхого Завета с циничными надписями. Он также
Кроме того, злоумышленник
В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по части 2 статьи 148, части 2 статьи 214, пункту «б» части 2 статьи 244, части 1 статьи 318 УК РФ. Он полностью признал свою вину.
Скопинца приговорили к условному заключению на полтора года с испытательным сроком в год.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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