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16:17, 12 августа 2019 199
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Скопинцу вынесли приговор за осквернение храма и могил священников

Скопинцу вынесли приговор за осквернение храма и могил священников

Скопинцу вынесли приговор за осквернение храма и могил священников. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что в апреле 2018 года 20-летний молодой человек ночью приклеил на дверь храма страницы из Ветхого Завета с циничными надписями. Он также повредил кресты и осквернил могилы трех священников на Никольском кладбище.

Кроме того, злоумышленник подкинул к зданию скопинского отдела МВД два куска мыла с запрещенной символикой и записку с оскорблениями. При задержании скопинец брызнул из перцового баллончика в лицо полицейскому.

В отношении молодого человека возбудили уголовные дела по части 2 статьи 148, части 2 статьи 214, пункту «б» части 2 статьи 244, части 1 статьи 318 УК РФ. Он полностью признал свою вину.

Скопинца приговорили к условному заключению на полтора года с испытательным сроком в год.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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