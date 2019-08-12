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Фото: Pixabay.com
Подросток из Алексина пойдет под суд за попытку ограбить женщину. Об этом
По версии следствия, ночью 2 июня пьяный 17-летний юноша вместе с двумя приятелями шел по улице Героев Алексинцев. Он приблизился к женщине, ударил ее ногой в спину и попытался вырвать сумку из рук. Потерпевшая упала, злоумышленник протащил ее по асфальту, а потом скрылся. Как отметили следователи, тулячка получила «ряд повреждений».
Подозреваемого нашли. Уголовное дело в отношении него («Покушение на грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья») передали в суд.
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