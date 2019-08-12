Мэрия поручила исправить недочеты в скейт-парке на Московском шоссе

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Фото: Администрация Рязани
Управление благоустройства города осмотрело скейт-парк на Московском шоссе. Об этом сообщил
Специалисты проверили фигуры скейт-оборудования.
Подрядчику поручили устранить искажения рампы, а также установили срок и контроль за исполнением.
Отмечается, что рейл укрепили в июне этого года.
Скейтерам и посетителям площадки напомнили правила пользования и обратили внимание на использование защитного снаряжения, а также на запрет кататься в темное время суток.
«При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратите занятие и сообщите об этом по телефону 70-12-82 МБУ „Дирекция благоустройства города“», — отметили в сообщении.
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