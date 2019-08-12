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19:28, 12 августа 2019 403
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Мэрия поручила исправить недочеты в скейт-парке на Московском шоссе

Мэрия поручила исправить недочеты в скейт-парке на Московском шоссе

Фото: Администрация Рязани

Управление благоустройства города осмотрело скейт-парк на Московском шоссе. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты проверили фигуры скейт-оборудования.

Подрядчику поручили устранить искажения рампы, а также установили срок и контроль за исполнением.

Отмечается, что рейл укрепили в июне этого года.

Скейтерам и посетителям площадки напомнили правила пользования и обратили внимание на использование защитного снаряжения, а также на запрет кататься в темное время суток.

«При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратите занятие и сообщите об этом по телефону 70-12-82 МБУ „Дирекция благоустройства города“», — отметили в сообщении.


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