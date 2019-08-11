Рязанца, пропавшего неделю назад, нашли живым

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Рязанца Антона Дементьева, пропавшего неделю назад, нашли живым.
Напомним, ранее в Рязани пропал 27-летний мужчина. Об этом сообщили волонтеры в группе ПСО «ЛизаАлертРязань».
С 4 августа 2019 года местонахождение мужчины неизвестно. Отмечается, что он может находиться в Сасове.
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