Рыбновец, сломавший надгробия по зову «голоса», отправится в психбольницу

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В Рыбновском районе в суде рассмотрели уголовное дело о применении меры медицинского характера к местному жителю, разрушившему надгробия на кладбище. Об этом сообщил
В одну из ночей в сентябре 2018 года молодой человек находился на кладбище. У него был с собой бензин, который он употребил с помощью вдыхания.
В результате, находясь в состоянии опьянения и интоксикации, рыбновец стал бегать по могилам и разрушать надгробия.
Сам молодой человек позже пояснил, что ему указывал совершить действия «голос», звучавший в голове.
Суд вынес постановление о принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
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