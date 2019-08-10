Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:32, 10 августа 2019 178
 0    0

Рыбновец, сломавший надгробия по зову «голоса», отправится в психбольницу

Рыбновец, сломавший надгробия по зову «голоса», отправится в психбольницу

В Рыбновском районе в суде рассмотрели уголовное дело о применении меры медицинского характера к местному жителю, разрушившему надгробия на кладбище. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В одну из ночей в сентябре 2018 года молодой человек находился на кладбище. У него был с собой бензин, который он употребил с помощью вдыхания.

В результате, находясь в состоянии опьянения и интоксикации, рыбновец стал бегать по могилам и разрушать надгробия.

Сам молодой человек позже пояснил, что ему указывал совершить действия «голос», звучавший в голове.

Суд вынес постановление о принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей

Уморительная восьмерка. На пост мэра Рязани претендуют сразу несколько занятных персонажей 2

Знакомимся с кандидатами!

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 19 473
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей 1
11:06, 1 августа 2019 15 575
Из-за заминированного автовокзала по Московскому шоссе перекрыли движение 4
8:55, 7 августа 2019 15 485
На вокзале «Рязань-1» горел вагон 1
10:02, 28 июля 2019 15 477
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
9:24, 7 августа 2019 15 455
Опубликовано видео с погибшими в аварии с микроавтобусом в Рязанской области
Все новости
Голосования

Кто станет мэром Рязани?

Окончание опроса: 26.08.2019
Архив голосований
Форум