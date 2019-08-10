Рязанского актера Шувалова госпитализировали в Москве

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Фото: Kinopoisk.ru
Уроженца Рязани, актера Александра Шувалова госпитализировали в Москве из-за осложнений после операции. Об этом сообщил
Около недели назад артисту сделали операцию на брюшную полость. В данный момент о его состоянии ничего неизвестно.
Александр Шувалов родился в 1987 году. В 2006 году окончил Рязанское музыкальное училище имени Пироговых.
Зрителям актер известен своими кино и театральными работами, в числе которых «Вишневый сад» и мюзикл «Лукоморье».
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