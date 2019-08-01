Установленный в центре Скопина столб сломали на следующий день

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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 30 июля, в пешеходной зоне в центре Скопина установили новые фонари. Администрация специально заказала опоры более прочные, чем были предыдущие, пишет издательство «
Уже к утру 31 июля вандалы вырвали с корнем один из фонарей и выкрутили из него лампочки.
По словам главы местной администрации Олега Асеева, камеры зафиксировали злоумышленников, полиция проводит проверку.
«Основание столба отремонтировали, фонарь установили на прежнее место и забетонировали. Очень надеемся, что жители нашего города перестанут портить имущество и начнут ценить прекрасное», — отметил Асеев.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.