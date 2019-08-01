С августа в Калуге изменится движение маршрутки №82

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С 1 августа в Калуге изменится движение маршрутки №82. Об этом сообщил
Маршрут теперь выглядит следующим образом: сквер Медицинских сестер — площадь Московская — микрорайон Силикатный — Черносвитино.
Расписание движения автобуса:
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.