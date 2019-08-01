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14:01, 1 августа 2019 414
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А что в кино? «Форсаж: Хоббс и Шоу» и другие новинки

А что в кино? «Форсаж: Хоббс и Шоу» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Американский боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» режиссера Дэвида Литча продолжает серию фильмов «Форсаж». Главные роли исполнили Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

Украинский мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка» рассказывает знаменитую сказку Александра Пушкина, но на иной лад. Также на этой неделе выходят мексиканский фильм ужасов «Вельзевул», канадский криминальный триллер «Как отмыть миллион», итальянская комедия «Добро пожаловать в Рим».

Стоит отметить и документальный фильм Константина Серебрякова «Хранители Алтая».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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