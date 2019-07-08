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15:25, 8 июля 2019 279
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Любимов назвал День любви, семьи и верности «особенно родным» для Рязанской области

Любимов назвал День любви, семьи и верности «особенно родным» для Рязанской области

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов назвал День любви, семьи и верности «особенно родным» для Рязанской области. Губернатор поздравил жителей региона и посоветовал им каждый день задумываться о том, что можно сделать для счастья близких.

«С самого начала в Рязанской области этот праздник стал особенно родным, ведь Феврония считается нашей землячкой, она родом из красивейшего места — из деревни Ласково, — напомнил губернатор. — В День семьи, любви и верности пройдут фестивали, концерты, ярмарки, будет интересная программа для всех. Но самое главное — это чествование семей, сохранивших брак на долгие годы и, обязательно, новые свадьбы».

Губернатор отметил, что в области помогают многодетным родителям и молодым семьям, людям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот.

Напомним, 8 июля на родине Февронии открыли памятник благоверным князьям.


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