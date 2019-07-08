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Юлия Рокотянская поздравила рязанцев с Днем любви, семьи и верности. Председатель гордумы назвала святых Петра и Февронию образцом семьи, идеалом отношений между мужчиной и женщиной.
«Рязанцы чтут семейные традиции, поэтому особенно уважают и любят мудрую Февронию, уроженку деревни Ласково, — сказала Рокотянская. — Эта кроткая и благочестивая девушка стала символом древней Рязани».
Она отметила, что в семье формируются характер и духовные качества человека.
«От всей души желаю вам крепкого здоровья, веры в будущее и духовных сил! Пусть во всех рязанских семьях всегда царит любовь и верность, а дети растут счастливыми и радуют своих родителей!» — пожелала председатель гордумы.
Напомним, 8 июля на родине Февронии открыли
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