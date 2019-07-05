В России разработали плацкарт без боковушек

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В России разработали концепцию плацкарта с блинными полками и без боковых полок. Концепт приготовил «Вагонреммаш», передает
Спальные места в таких вагонах расположены напротив друг друга. Пассажиры могут воспользоваться индивидуальным освещением, розетками и USB-портами.
В новом плацкарте будет 40 спальных мест (в обычном 54). Полки при этом станут длиннее на 17,5 сантиметра.
Как отмечается в сообщении, речь о выпуске таких вагонов пока не идет.
Фото нового плацкарта пможно посмотреть
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Упавшее дерево перегородило проезд по улице Тимакова
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.