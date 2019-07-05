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В Елатомском детском доме-интернате открыли детскую площадку. Об этом сообщили представители
Во дворе отделения «Милосердие» установили качели и карусель, приспособленные для детей, передвигающихся на коляске.
В мероприятии приняли участие первый заместитель министра труда и социальной защиты населения Рязанской области
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