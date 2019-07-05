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Рязанские активисты нашли нарушения при установке передвижных дорожных камер. Об этом сообщил
Как оказалось, многие из них не соответствуют ГОСТу. Проверяли автодороги с самым напряженным трафиком в областном центре — на Восточной окружной дороге, Московском, Куйбышевском и Ряжском шоссе.
Передвижная камера видеофиксации на Ряжском шоссе перед поворотом на поселок Турлатово установлена без предупреждающих знаков, вблизи столба, таким образом, что ее сложно заметить водителю.
Передвижная камера на Куйбышевском шоссе на выезде из города буквально прикована цепями к отбойнику трассы. Расстояние до края проезжей части составляло менее 30 сантиметров.
Менее чем в трех метрах до края проезжей части оказалась установленной передвижная камера на том же Куйбышевском шоссе в районе поворота на поселок Марьино-2.
Общественники направили обращения в министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и ГИБДД.
Всего в Рязанской области действуют 100 стационарных комплексов видеофиксации и 32 передвижных.
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