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19:40, 5 июля 2019 248
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Роскомнадзор оштрафует Google за распространение запрещенной информации

Роскомнадзор оштрафует Google за распространение запрещенной информации

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией. Об этом сообщил РБК.

Отмечается, что закон предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Как говорится в сообщении, 29 мая Роскомнадзор установил, что Google выборочно фильтрует поисковую выдачу. По данным ведомства, более трети запрещенных ссылок из реестра остаются в поиске Google. На следующей день Роскомнадзор уведомил об этом компанию.


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