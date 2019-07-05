Роскомнадзор оштрафует Google за распространение запрещенной информации

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией. Об этом сообщил
Отмечается, что закон предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 500 до 700 тысяч рублей.
Как говорится в сообщении, 29 мая Роскомнадзор установил, что Google выборочно фильтрует поисковую выдачу. По данным ведомства, более трети запрещенных ссылок из реестра остаются в поиске Google. На следующей день Роскомнадзор уведомил об этом компанию.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ России упростили оформление наследства
|
cледующая новость →В сараевской аптеке умер 48-летний житель Рязанского района
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.