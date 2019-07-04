В Туле рассматривают дело о смерти близнецов

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Тульский суд продолжает рассматривать дело о смерти близнецов в областном перинатальном центре. Об этом сообщили «
Случай произошел 1,5 года назад. Малыши умерли через несколько дней после родов. По словам врачей, их ошибки в этом нет.
Семья убеждена, что беременность и роды велись некачественно.
Уголовное дело было закрыто, следователи не нашли вины врачей. Женщина с мужем обратились в суд.
На первом заседании были только юристы, позже присоединились медики. Двое из заявленного списка ушли в отпуск. Минздрав отказался от мирового соглашения.
Врачи дадут комментарии только после заключения экспертов.
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В историческом центре Рязани почти не осталось мест, где повышенная комфортность проживания сочеталась бы с максимальной доступностью социальной инфраструктуры.