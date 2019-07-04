RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанский минздрав объяснил двухчасовую очередь в поликлинике №4,
«К сожалению, большинство пациентов, минуя участкового терапевта, стремятся к узкому специалисту по собственному желанию. Однако необходимость оказания медпомощи должен определять врач-терапевт, который в дальнейшем выдаст талон к специалисту без очередей и предварительной записи», — отметили в минздраве.
Рязанцам порекомендовали посещать врача в обозначенное в талоне время, не приходя заранее, тем самым создавая перед поликлиникой или в коридорах очередь. В пресс-службе уточнили, что запись к большинству специалистов сформирована на одну неделю вперед. Выкладывают талоны во вторник, четверг и пятницу.
«В настоящее время в наличии талоны к „узким“ специалистам в количестве 111 штук, в терапевтическую службу — около 300 штук», — говорится в сообщении.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области подорожали яблоки и мука. Мониторинг цен
|
cледующая новость →Путин отметил тамбовского депутата орденом «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.