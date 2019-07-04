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Рязанцы по два часа стоят в очереди за талонами в поликлинику №4. Об этом рассказали подписчики группы «
Фотографию столпившихся перед дверями поликлиники людей опубликовали анонимно.
«Ничего не говорю про нашу медицину. но можно хотябы лавочки поставить перед входом? По 2 часа бабушки за талончиками по утрам стоят, подпирая деревья (орфография и пунктуация сохранена — прим. ред.)», — возмутился автор снимка.
В комментариях горожане пожаловались, что «если не занять очередь в первых рядах, то талона не достанется».
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