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Фото: Pixabay.com
Житель Юрьев-Польского обворовывал подвалы домов в спальных районах Владимира. Об этом
С декабря 2018 по апрель 2019 года мужчина забирался в подвалы домов, откуда выносил электроинструменты, велосипеды, мотки с кабелем и мешки с овощами. Ущерб от его действий превысил 55 тысяч рублей.
30-летний злоумышленник продавал украденные вещи, а деньги тратил.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в хранилище»). Следствие собрало доказательство по шести эпизодам преступлений.
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