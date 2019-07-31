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10:36, 31 июля 2019 147
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Житель Юрьев-Польского обворовывал подвалы домов в спальных районах Владимира

Житель Юрьев-Польского обворовывал подвалы домов в спальных районах Владимира

Фото: Pixabay.com

Житель Юрьев-Польского обворовывал подвалы домов в спальных районах Владимира. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

С декабря 2018 по апрель 2019 года мужчина забирался в подвалы домов, откуда выносил электроинструменты, велосипеды, мотки с кабелем и мешки с овощами. Ущерб от его действий превысил 55 тысяч рублей.

30-летний злоумышленник продавал украденные вещи, а деньги тратил.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК («Кража с незаконным проникновением в хранилище»). Следствие собрало доказательство по шести эпизодам преступлений.


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