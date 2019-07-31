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21:17, 31 июля 2019 524
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Рязанцы смогут записаться на прием к онкологу через WhatsApp и Viber 1

Рязанцы смогут записаться на прием к онкологу через WhatsApp и Viber

Рязанцы смогут записаться в поликлинику онкодиспансера через WhatsApp и Viber. Эта возможность есть у тех, кто стоит на учете, сообщили в региональном минздраве.

Нужно написать на номер +7 (952) 125-01-13 в один из мессенджеров и указать фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес прописки, телефон для обратной связи и цель обращения. Без точных данных для обратной связи регистратор не сможет ответить на обращение.

Минздрав приводит пример, как должно выглядеть обращение:

Иванов Иван Иванович, 1974 года рождения, прописан по следующему адресу:…Контактный номер: 8 (000)000-00-00. Обращается для записи к врачу онкологу.

Специалист свяжется по указанному в сообщении номеру в течение дня до 18:00. Если сообщение получено вечером, после 18:00, то данные обработают на следующий день до 15:00. В субботу на обращение ответят до 12:00. Воскресенье — выходной.

Согласно закону «О персональных данных», через мессенджеры не предоставляется информация о диагнозе и ходе лечения, а также результатах анализов.

Те, кто впервые идет к онкологу, должны обратиться в регистратуру лично для оформления амбулаторной карты и заполнения согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных данных.

В ведомстве отметили, что по-прежнему можно записаться на прием в регистратуре по номеру: 8 (4912) 44-33-58. Звонить следует в будни с 13:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 12:00, воскресенье — выходной.

Для обратной связи с пациентами также есть группа. Информацию о работе диспансера можно узнать на сайте.


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