Рязанцы смогут записаться на прием к онкологу через WhatsApp и Viber

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Рязанцы смогут записаться в поликлинику онкодиспансера через WhatsApp и Viber. Эта возможность есть у тех, кто стоит на учете,
Нужно написать на номер
Минздрав приводит пример, как должно выглядеть обращение:
Иванов Иван Иванович, 1974 года рождения, прописан по следующему адресу:…Контактный номер: 8 (000)000-00-00. Обращается для записи к врачу онкологу.
Специалист свяжется по указанному в сообщении номеру в течение дня до 18:00. Если сообщение получено вечером, после 18:00, то данные обработают на следующий день до 15:00. В субботу на обращение ответят до 12:00. Воскресенье — выходной.
Согласно закону «О персональных данных», через мессенджеры не предоставляется информация о диагнозе и ходе лечения, а также результатах анализов.
Те, кто впервые идет к онкологу, должны обратиться в регистратуру лично для оформления амбулаторной карты и заполнения согласия на медицинское вмешательство и обработку персональных данных.
В ведомстве отметили, что по-прежнему можно записаться на прием в регистратуре по номеру:
Для обратной связи с пациентами также есть
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.