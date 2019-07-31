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Фото: Pixabay.com
Касимовское предприятие выплатило работникам почти 26 миллионов рублей долга по зарплате. Об этом
«Специализированное управление №2» задолжало работникам участка в Касимовском районе 25 775 479 рублей. Руководитель межрайонного следственного отдела направил предупреждение руководителю головного предприятия об ответственности по статье 145.1 УК и предложил выплатить долг.
Руководство предприятие в течение двух недель погасило задолженность.
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