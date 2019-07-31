ДТП спровоцировало крупную пробку на выезде из Рязани

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Вечером в среду, 31 июля, на выезде из Рязани образовалась крупная пробка из-за столкновения двух автомобилей. Фото с места ДТП опубликованы «ВКонтакте».
На место происшествия приехала полиция.
Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено в обе стороны о заправки «Змей Горыныч» до поворота на Ходынинские дворики-2.
Скорость потока на некоторых участках не превышает пяти километров в час.
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