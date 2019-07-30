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В Рязани появится арт-объект в виде пушек 1812 года. Об этом RZN.info сообщила директор музея истории рязанского леденца Наталья Майзельс.
Композицию в виде мортиры, полевой пушки и информационной таблички установят в Соборном парке 2 августа. Арт-объект посвятят участнику войны 1812 года сахаровару Николаю Шишкову.
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По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.