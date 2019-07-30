Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:16, 30 июля 2019 244
 0    0

В Рязани появится арт-объект в виде пушек 1812 года

В Рязани появится арт-объект в виде пушек 1812 года

В Рязани появится арт-объект в виде пушек 1812 года. Об этом RZN.info сообщила директор музея истории рязанского леденца Наталья Майзельс.

Композицию в виде мортиры, полевой пушки и информационной таблички установят в Соборном парке 2 августа. Арт-объект посвятят участнику войны 1812 года сахаровару Николаю Шишкову.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

Роба вместо пачки денег. Откровения рязанских закладчиков

По статье 228.1 Уголовного кодекса за такую деятельность грозит срок от четырех лет лишения свободы.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 28 июля 2019 17 429
«Лада» начала продажи «русского гелика» за 1,2 миллиона рублей
10:02, 28 июля 2019 14 057
В Песочне мужчина с ножом напал на людей в лифте
17:30, 16 июля 2019 13 284
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
22:09, 25 июля 2019 12 853
В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото
9:59, 17 июля 2019 11 877
В массовой аварии с фурами под Скопином погиб мужчина. Подробности 2
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум