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16:35, 30 июля 2019 162
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Больше не РЕН ТВ. Рязанцы увидят программы ТКР на другом федеральном канале

Больше не РЕН ТВ. Рязанцы увидят программы ТКР на другом федеральном канале

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

С 1 ноября рязанский телеканал ГАУ ОГТРК «Край Рязанский» станет вещать на Общественном телевидении России (ОТР). Об этом на брифинге журналистам рассказал директор канала ТКР Сергей Кузнецов.

Он объяснил, что с 1 августа 2019 года ТКР перестанет транслироваться в сетке федерального телеканала РЕН ТВ, с которым сотрудничал 19 лет. По словам Кузнецова, РЕН ТВ отказался от региональных партнеров.

При этом «Край Рязанский» начинает сотрудничать с Общественным телевидением России.

«С 1 ноября ТКР получит пять часов в сетке цифрового канала ОТР (Общественное телевидение России). В течение дня, рязанцы смогут увидеть наши программы с 6 до 9 часов утра и в „прайм-тайм“ с 17 до 19 часов. Такие условия будут предоставлены всем регионам страны», — сказал Сергей Кузнецов, отметив, что все затраты на обновление оборудования канала выделят из федерального бюджета.

На 21 канале кабельного телевидения и в аналоге «Край Рязанский» продолжит вещать без изменений.

Напомним, что Рязанская область одной из первых перешла на цифровое вещание 11 февраля.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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