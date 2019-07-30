Больше не РЕН ТВ. Рязанцы увидят программы ТКР на другом федеральном канале

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
С 1 ноября рязанский телеканал ГАУ ОГТРК «Край Рязанский» станет вещать на Общественном телевидении России (ОТР). Об этом на брифинге журналистам рассказал директор канала ТКР Сергей Кузнецов.
Он объяснил, что с 1 августа 2019 года ТКР перестанет транслироваться в сетке федерального телеканала РЕН ТВ, с которым сотрудничал 19 лет. По словам Кузнецова, РЕН ТВ отказался от региональных партнеров.
При этом «Край Рязанский» начинает сотрудничать с Общественным телевидением России.
«С 1 ноября ТКР получит пять часов в сетке цифрового канала ОТР (Общественное телевидение России). В течение дня, рязанцы смогут увидеть наши программы с 6 до 9 часов утра и в „прайм-тайм“ с 17 до 19 часов. Такие условия будут предоставлены всем регионам страны», — сказал Сергей Кузнецов, отметив, что все затраты на обновление оборудования канала выделят из федерального бюджета.
На 21 канале кабельного телевидения и в аналоге «Край Рязанский» продолжит вещать без изменений.
Напомним, что Рязанская область одной из первых
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