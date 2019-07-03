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В Рязани возобновит работу маршрутка №42. Об этом в среду, 3 июля, пишут «Рязанские ведомости».
На маршрут № 42 М² «ЗАО „Русская кожа“ — улица Новаторов» определился перевозчик, которым стала ИП Пряхина.
Согласно данным интернет-сервиса «Умный транспорт», на момент публикации новости ни одной машины на маршруте нет.
Напомним, маршрутка №42
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