В Калужской области рабочий украл у заказчика щебень, чтобы засыпать ямы во дворе

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В Калужской области рабочий украл 15 кубометров щебня у заказчика, сообщила
По версии следствия, потерпевший для перевозки щебня к месту ремонта дороги нанял неизвестного мужчину, который украл себе часть материала.
Сумма ущерба составила более десяти тысяч рублей.
Личность водителя и его местонахождение удалось установить. Свою вину он полностью признал.
Фигурант пояснил, что щебень ему понадобился для того, чтобы заполнить ямы у своего дома.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 160 УК РФ.
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