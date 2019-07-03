Опубликованы фотографии аварии с пятью пострадавшими в Кораблинском районе

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Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанское УМВД опубликовало фотографии аварии с пятью пострадавшими в Кораблинском районе.
Напомним, во вторник, 2 июля, на 83 километре дороги Рязань — Ряжск «ВАЗ 2109» врезался в Suzuki.
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