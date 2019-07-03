При столкновении двух легковушек в Кораблинском районе пострадали пять человек

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Фото: УМВД по Рязанской области
При столкновении двух легковых машин в Кораблинском районе пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.
Авария произошла во вторник, 2 июля, на 83 километре дороги Рязань — Ряжск. «ВАЗ 2109» врезался в Suzuki, за рулем которой была 43-летняя москвичка. Первой машиной управлял 24-летний житель Кораблинского района.
Водители, два пассажира Suzuki и один пассажир «ВАЗ» получили травмы. Среди пострадавших есть ребенок.
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