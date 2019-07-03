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17:19, 3 июля 2019 516
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Черепахи в рязанском пруду не переживут зиму — эксперт

Черепахи в рязанском пруду не переживут зиму — эксперт

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Черепахи в Черезовском пруду не переживут зиму. Об этом RZN.info рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и методики ее преподавания РГУ имени Есенина Геннадий Золотов.

По его словам, среда обитания в рязанском пруду для красноухих черепах неприемлема.

«Они обитатели тропиков. Так что, зимнее похолодание их убьет. Их надо оттуда выловить и поместить в какую-то среду с постоянной температурой. Оптимальная температура для них — примерно 25 градусов тепла», — рассказал Золотов.

Наряду с красноухими в Черезовском пруду поселились болотные черепахи, которые обитают преимущественно на Дальнем Востоке и в Южной Европе. «Там бывают зимы и потому болотные черепахи способны жить и размножаться в климатических условиях Центральной России», — отметил биолог.

Геннадий Золотов добавил, что красноухие черепахи являются хищниками, питаются мелкой рыбой и беспозвоночными. Также, при желании, рязанцы могут подкармливать их мясом, червями и личинками жуков.

Местные рыбаки рассказали корреспонденту RZN.info, что видели черепах и в прошлом году. Кроме того, в этом они неоднократно попадались на удочку. Пресмыкающиеся клевали на манку и червя.

Напомним, 3 июля о пресмыкающихся в рязанском пруду рассказали в группе областного радио.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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