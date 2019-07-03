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Безработный житель Алексина украл велосипед из подъезда дома, находящегося на улице Маяковского, сообщила
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что оставила велосипед без присмотра в подъезде дома.
Стражам порядка удалось выяснить, что к краже причастен ранее судимый 42-летний житель Алексина. Его доставили в дежурную часть для разбирательства. Мужчина сознался в содеянном.
В настоящее время в полиции по данному факту проводится проверка.
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