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17:21, 29 июля 2019 214
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Облдума намерена расширить список целей для использования маткапитала. Опрос

Облдума намерена расширить список целей для использования маткапитала. Опрос

Рязанская облдума намерена продлить сроки действия регионального материнского капитала и расширить направления его использования. Для этого разрабатываются соответствующие предложения.

Отмечается, что с 2011 года в области выдали почти семь тысяч сертификатов. По закону деньги можно было потратить на покупку или ремонт жилья, а также на проведение коммуникаций. При этом 11,5% семей не смогли реализовать сертификаты, так как у них не было своего жилья или возможности его купить.

Облдума предлагает добавить в список несколько направлений, на которые можно будет потратить маткапитал: образование, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля, компьютерной техники.

Свое мнение рязанцы могут выразить в опросе, размещенном «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».


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