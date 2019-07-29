Облдума намерена расширить список целей для использования маткапитала. Опрос

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Рязанская облдума намерена продлить сроки действия регионального материнского капитала и расширить направления его использования. Для этого разрабатываются соответствующие предложения.
Отмечается, что с 2011 года в области выдали почти семь тысяч сертификатов. По закону деньги можно было потратить на покупку или ремонт жилья, а также на проведение коммуникаций. При этом 11,5% семей не смогли реализовать сертификаты, так как у них не было своего жилья или возможности его купить.
Облдума предлагает добавить в список несколько направлений, на которые можно будет потратить маткапитал: образование, приобретение мебели, бытовой техники, автомобиля, компьютерной техники.
Свое мнение рязанцы могут выразить в опросе, размещенном «
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.