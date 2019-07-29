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10:14, 29 июля 2019 124

Кирпичная компания «Брикус» стала первым подрядчиком в сфере фуговки кирпича

Кирпичная компания «Брикус» стала первым подрядчиком в сфере фуговки кирпича

По версии бренда строительных смесей quick-mix, кирпичная компания «Брикус» стала первым и единственным авторизованным подрядчиком в сфере фуговки кирпича — профессиональной затирки швов на фасаде. Специалисты немецкого бренда признали «Брикус» лучшим в России.

Как рассказали в компании, ее мастера работают по немецкой технологии — освоили фуговку кирпича полусухим способом.

«Мы отмечены как лучшие подрядчики немецким брендом квик-микс, это отображено на официальном сайте производителя. Надеемся сотрудничать с застройщиками и частными лицами для достижения высоких показателей прочности облицовочной кирпичной кладки», — сообщили представители «Брикуса».

Компания уже создала аккаунт в Instagram, где специалисты будут освещать проекты по фуговке и проводить мастер-классы. В ближайшее время планируется открытие онлайн-школы по обучению фуговке кирпича полусухим способом.

«Наши проекты также часто демонстрируются на видео-канале „Строительная кухня“. Подписывайтесь, смотрите, оценивайте, берите для себя лучшее. Будем стараться помочь вам в освоении новой профессии фуговщика и повысить профессиональный уровень уже опытным каменщикам», — призвали представители «Брикуса».


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