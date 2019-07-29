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15:56, 29 июля 2019 383
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Авария с перевернувшимся у ТЦ «Барс» микроавтобусом попала на видео

Авария с перевернувшимся у ТЦ «Барс» микроавтобусом попала на видео

Авария с перевернувшимся у ТЦ «Барс» микроавтобусом попала на видео. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани».

Камеры видеонаблюдения записали момент столкновения Renault Logan и Fiat. От удара последняя машина перевернулась.

В Fiat ехали три человека. Никто не пострадал.

Напомним, авария произошла утром в субботу, 26 июля.


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