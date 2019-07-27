Около «Барса» на Московском шоссе перевернулась «ГАЗель»

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На Московском шоссе перевернулась «ГАЗель». Об этом сообщили подписчики группы «ВКонтакте» «
Как сообщили очевидцы, ДТП произошло утром в субботу, 27 июля. По их словам, «ГАЗель» перевернулась после столкновения с легковым автомобилем.
Официальной информации о причинах ДТП и пострадавших пока нет.
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