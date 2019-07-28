Умер журналист Владимир Кара-Мурза

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Фото: Ru.wikipedia.org
В субботу, 28 июля, скончался журналист Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщил его сын Владимир Кара-Мурза младший на своей
«Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно», — написал Кара-Мурза.
Кара-Мурза являлся одним из основателей НТВ.
Он родился в 1959 году в Москве. В 1981-м окончил исторический факультет МГУ. До начала 2000-х он был автором и ведущим программ «Сегодня в полночь» и «Свидетель века» на НТВ.
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