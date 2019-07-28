Рязанка получила травмы при падении в маршрутке

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В субботу, 27 июля, в маршрутке №88 упала женщина. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Инцидент произошел около 23:00.
Женщина получила травмы, с которыми обращалась в больницу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские автоинспекторы начали проверять дороги около школ
|
cледующая новость →На окраине Рязани сгорели дача, гараж и два автомобиля
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.