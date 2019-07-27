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14:07, 27 июля 2019 415
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С начала года в Рязани оштрафовали больше семисот уличных торговцев 1

С начала года в Рязани оштрафовали больше семисот уличных торговцев

С начала 2019 года в Рязани оштрафовали 748 уличных торговцев. Об этом сообщило ИД Пресса.

Общая сумма штрафа составила 1 111 900 рублей.

За торговлю вне мест, установленных органами местного самоуправления, положен административный штраф от одной до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от пяти до 15 тысяч рублей; на юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Рязани намерены ужесточить штрафы за несанкционированную торговлю.


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