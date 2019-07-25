Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:09, 25 июля 2019 324
 0    0

В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото

В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В четверг, 25 июля, в селе Новоселки в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы простились с бывшим главой администрации Владимиром Зюбой. Об этом пишет ИД «Пресса».

В последний путь Зюбу проводили жители района, родные, близкие и представители власти.

Бывшего главу администрации района похоронили на кладбище села Пощупово.

Напомним, Зюба скончался во вторник, 23 июня. Николай Любимов принес соболезнования в связи с его смертью.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

«Немножко фанатик». Каким должен быть «безупречный» следователь?

Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 202
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 679
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 632
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
22:12, 12 июля 2019 13 912
Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском
17:30, 16 июля 2019 13 031
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум