В Рыбновском районе простились с бывшим главой администрации. Фото

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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 25 июля, в селе Новоселки в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы простились с бывшим главой администрации Владимиром Зюбой. Об этом пишет ИД «
В последний путь Зюбу проводили жители района, родные, близкие и представители власти.
Бывшего главу администрации района похоронили на кладбище села Пощупово.
Напомним, Зюба
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Интервью со старшим помощником руководителя следственного управления по кадрам Оксаной Фроловой.