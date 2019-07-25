Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:02, 25 июля 2019 306
 0    0

А что в кино? «Видок: охотник на призраков», «До скорой встречи» и другие новинки

А что в кино? «Видок: охотник на призраков», «До скорой встречи» и другие новинки

Фото: Kinopoisk.ru

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Возглавляет список премьер этой недели французский приключенческий фильм «Видок: Охотник на призраков» режиссера Жана-Франсуа Рише. В основе сюжета лежит реальная история о французском преступнике XIX века Эжене Франсуа Видоке.

История американского фильма «До скорой встречи» разворачивается во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Фантастические фильмы «Некромант» и «Робот 2.0» по-разному раскрывают тему современных технологий. Также зрителей ждут фильмы «Офелия» и «Белоснежка. Сказка для взрослых», предлагающие новые трактовки хорошо знакомых всем сюжетов.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Отвечает прокуратура. Могут ли врачи запретить посещать родственника в реанимации?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:28, 14 июля 2019 21 197
Рязанская фигуристка Александра Трусова представит Европу на международном турнире 2
17:44, 13 июля 2019 19 678
Румынская теннисистка Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
16:15, 12 июля 2019 16 629
В Туле открыли мемориальную доску легендарной велогонщице Любови Кочетовой
22:12, 12 июля 2019 13 909
Штаб для поиска десятилетнего пропавшего мальчика открыли в Приокском
17:30, 16 июля 2019 13 021
Команда «Автоимпорта» представит Рязань на всероссийском этапе спартакиады трудящихся
Все новости
Голосования

Как вы провели отпуск этим летом?

Окончание опроса: 6.08.2019
Архив голосований
Форум