А что в кино? «Видок: охотник на призраков», «До скорой встречи» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Возглавляет список премьер этой недели французский приключенческий фильм «Видок: Охотник на призраков» режиссера Жана-Франсуа Рише. В основе сюжета лежит реальная история о французском преступнике XIX века Эжене Франсуа Видоке.
История американского фильма «До скорой встречи» разворачивается во время Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Фантастические фильмы «Некромант» и «Робот 2.0» по-разному раскрывают тему современных технологий. Также зрителей ждут фильмы «Офелия» и «Белоснежка. Сказка для взрослых», предлагающие новые трактовки хорошо знакомых всем сюжетов.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.