Студенты РГАТУ представили вуз на конкурсе операторов машинного доения

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В июле студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в XXVI областном конкурсе профессионального мастерства операторов машинного доения коров. Мероприятие прошло на базе племзавода «Дмитриево» Касимовского района Рязанской области.
Участников конкурса приветствовал заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов.
«Рязанская область исторически имеет хорошие позиции по производству молока и демонстрирует значительный рост валового производства. Наши достижения обусловлены в первую очередь тем, что люди, работающие в отрасли молочного животноводства, имеют очень высокую компетенцию», — подчеркнул Филиппов.
Наравне с опытными мастерами машинного доения в конкурсе участвовали будущие зоотехники, которые сейчас находятся на практике в составе сводного животноводческого отряда в сельскохозяйственных предприятиях региона, которые продемонстрировали свои навыки в этой важной сельскохозяйственной профессии.
Всего в конкурсе участвовали 19 дояров из 13 районов Рязанской области, среди них 17 женщин и двое мужчин. Соревнования включали сборку и разборку доильного аппарата, подготовку коров к доению и сам процесс доения. Мастерство участников проверялось на новейшем оборудовании, как того требуют условия всероссийского конкурса.
Студенты факультета ветеринарной медицины и биотехнологии, обучающиеся по направлению подготовки «Зоотехния», Фетисова Александра и Очилов Мирзобек показали высокие результаты в знании теории процесса доения коров, хорошие практические навыки разборки и сборки доильного аппарата. Немалый интерес вызвал сам процесс доения коров, где так же оценивались быстрота, аккуратность, соблюдение технологии, правильность подготовки животных к доению и культура доения.
Студентам было с чем сравнивать, ведь до этого дня у каждого из них за плечами два года работы в качестве мастеров машинного доения в предприятиях, в которых они проходили и проходят на данный момент практику в составе отрядов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Под срезанным асфальтом на улице Свободы оказалась старинная брусчатка
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.